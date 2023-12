Tausende trauern um iranischen General

Teheran. Tausende Menschen haben am Donnerstag in Irans Hauptstadt Teheran an den Trauerfeierlichkeiten für den General Sejed-Rasi Mussawi teilgenommen. Er soll bei einem bekannten schiitischen Schrein im Norden Teherans beigesetzt werden. Am Montag war Mussawi, ein ranghohes Mitglied der iranischen Revolutionswächter, in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus durch einen mutmaßlich israelischen Luftangriff getötet worden. (dpa/jW)