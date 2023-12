Ukraine erhält neue US-Militärhilfe

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den USA am Donnerstag auf der Plattform X für die Freigabe der vorerst letzten Militärhilfe für sein Land gedankt. Das Hilfspaket decke den »dringendsten Bedarf der Ukraine«. Zuvor hatte die US-Regierung eine weitere Militärhilfe an Kiew in Höhe von umgerechnet rund 225 Millionen Euro freigegeben. Es handle sich um das letzte Paket in diesem Jahr, hatte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch (Ortszeit) mitgeteilt. Die Hilfe beinhalte vor allem Munition. Wie es künftig mit der US-Unterstützung weitergeht, ist offen. Das Weiße Haus hatte Mitte Dezember bereits erklärt, nur noch Mittel für ein Hilfspaket in diesem Jahr zu haben. Die Freigabe weiterer Mittel wird derzeit durch einen Streit im US-Parlament zwischen Republikanern und Demokraten blockiert. (dpa/AFP/jW)