Griechenland: Faschist kommt für Amtseid frei

Athen. In Griechenland wollen antifaschistische Gruppen am Donnerstag dagegen protestieren, dass auch Ilias Kasidiaris, Politiker der verbotenen faschistischen »Goldenen Morgendämmerung«, mit anderen Kommunalpolitikern auf dem Kypseli-Markt im Zentrum Athens feierlich in sein Amt eingeführt werden soll. Dies berichtete die Zeitung Kathimerini am Sonnabend online. Kasidiaris hatte im Oktober 2020 eine Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten wegen Anführens einer kriminellen Vereinigung erhalten. Er hatte dennoch bei Kommunalwahlen einen Sitz in Athen errungen. Dem Blatt zufolge sei das Ersuchen des Faschisten, das Domokos-Gefängnis für die Zeremonie verlassen zu dürfen, bewilligt worden. Nach dem Ablegen seines Amtseids am Donnerstag soll er jedoch wieder vom Amt suspendiert werden. (jW)