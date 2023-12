Mehr US-Touristen in der Schweiz

Aarau. Die Schweiz vermeldet einen Rekord an touristischen Übernachtungen. »Erstmals in der Geschichte des Schweizer Tourismus können wir in diesem Jahr über 40 Millionen Hotelgäste zählen«, sagte der Direktor der Vermarktungsorganisation Schweiz-Tourismus, Martin Nydegger, der Zeitung Schweiz am Wochenende. Vor allem wachse die Zahl der US-amerikanischen Besucher, so Nydegger. Sie seien hinter den Deutschen die zweitgrößte Gästegruppe, der Abstand schrumpfe kontinuierlich. Wegen der Inflation in vielen anderen Ländern spiele die starke Schweizer Währung bei weitgehend stabilem Wechselkurs nicht mehr so eine große Rolle, erklärte Nydegger. 2022 lag die durchschnittliche Jahresteuerung in der Schweiz bei 2,8 Prozent, 2023 noch tiefer. (dpa/jW)