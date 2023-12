Nigeria: 16 Tote nach Attacke auf Dorf

Abuja. Bei einem Angriff auf Bewohner des Dorfes Mushu im nigerischen Bundesstaat Plateau in der Landesmitte sind 16 Menschen getötet worden. Die Attacke sei in der Nacht zu Sonntag erfolgt, sagte ein Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Wer hinter dem Angriff stand, war zunächst unklar. Die Behörden entsandten Einsatzkräfte in die Region, auch um mögliche Racheakte zu verhindern. Die Region liegt zwischen dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Norden Nigerias und dem mehrheitlich von Christen bewohnten Süden. Immer wieder gibt es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Viehzüchtern, die meist Muslime sind, und Ackerbauern, die meist Christen sind. In der Region sind außerdem Dschihadisten und kriminelle Banden aktiv. (AFP/jW)