Arabisches Meer: Indien schickt Kriegsschiffe

Neu-Delhi. Indien will nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf ein Handelsschiff vor seiner Küste drei Kriegsschiffe ins Arabische Meer schicken. Diese sollen zur Abschreckung dienen, wie die indische Marine am Dienstag mitteilte. Der unter liberianischer Flagge fahrende Öl- und Chemikalientanker »MV Chem Pluto« war am vergangenen Sonnabend rund 200 Seemeilen vor dem Festland getroffen worden. Die Crew konnte ein Feuer an Bord löschen. Verletzte oder Tote gab es nicht. Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh sagte laut der örtlichen Nachrichtenagentur PTI, dass ermittelt werde, wer für die Angriffe verantwortlich sei. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist der Iran schuld. Das Außenministerium in Teheran wies den Vorwurf zurück. (dpa/jW)