Türkei: Angriffe auf Irak und Syrien

Ankara. Das türkische Militär hat bei Luftangriffen in Nordsyrien und im Nordirak eigenen Angaben zufolge mindestens 26 Menschen getötet, die es als »Terroristen« bezeichnet. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Montag mit. Die Angriffe erfolgten nach Kämpfen mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak, bei denen dem türkischen Militär zufolge am Freitag und am Sonnabend mindestens zwölf türkische Soldaten ums Leben gekommen waren. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Die PKK hat ihr Hauptquartier in den Kandilbergen im Nordirak. In dem Konflikt mit dem türkischen Staat hat es bereits Zehntausende Todesopfer gegeben. Ein Friedensprozess war 2015 gescheitert. Die Türkei greift seit Jahren völkerrechtswidrig kurdische Ziele in Syrien und im Irak an. (dpa/jW)