Polizei: Größter Einsatz an Silvester seit Jahrzehnten

Berlin. Die Polizei des Landes Berlin bereitet sich für den bevorstehenden Jahreswechsel auf den größten Einsatz an Silvester in den letzten Jahrzehnten vor, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Ein Grund sei »vor allem« der »Nahostkonflikt, der die Einsatzlage deutlich anspruchsvoller und komplexer« mache. In der Silvesternacht sollen der Polizeipräsidentin zufolge 2.000 bis 2.500 Berliner Beamte sowie weitere aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und von der Bundespolizei im Einsatz sein. »Wir erhöhen den Schutz der Feuerwehr und der anderen Rettungskräfte deutlich. Und sind auch in den entsprechenden Stadtteilen sehr präsent auf der Straße«, sagte Slowik. (dpa/jW)