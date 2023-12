Umsatzrückgang bei größten deutschen Firmen

Berlin. Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben in diesem Jahr neun Prozent weniger Umsatz verbucht als 2022, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung der Beraterfirma Ernst & Young (EY). Wesentlich sei ein Einbruch bei den Energieversorgern gewesen. Nur die Autobranche habe mit elf Prozent ein zweistelliges Umsatzplus verbucht. Logistikunternehmen schrumpften um 14 Prozent, die Chemiebranche sogar um 20 Prozent. »Viele Unternehmen wuchsen zuletzt – wenn überhaupt – nur noch leicht, oft mit Wachstumsraten unterhalb der Inflationsrate«, teilte EY mit. (dpa/jW)