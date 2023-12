DR Kongo: Protest gegen Wahl untersagt

Kinshasa. Die Regierung der Demokratischen Republik (DR) Kongo hat am Dienstag angekündigt, dass eine für Mittwoch geplante Demonstration gegen »Unregelmäßigkeiten« bei den Wahlen am 20. und 21. Dezember verboten werden soll. Fünf oppositionelle Präsidentschaftskandidaten hatten den Urnengang in einem Schreiben als »Scheinwahl« bezeichnet. Die Wahlen hatten am Mittwoch begonnen und dauerten wegen logistischer Probleme bis Weihnachten. Nach vorläufigen Ergebnissen liegt Amtsinhaber Félix Tshisekedi vorn. (AFP/jW)