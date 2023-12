Israel und USA greifen in Irak und Syrien an

Washington. Der Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums, Resa Talaei-Nik, hat Israel am Dienstag laut Nachrichtenagentur Tasnim mit Konsequenzen gedroht. Vorausgegangen war die Tötung des Generals der iranischen Revolutionsgarden, Sejed-Rasi Mussawi, am Montag in Damaskus durch einen mutmaßlich von Israel verübten Angriff. Das US-Militär hat am Montag abend seinerseits völkerrechtswidrig Ziele im Irak angegriffen. Nach den Worten von Verteidigungsminister Lloyd Austin seien dies Präzisionsangriffe als Reaktion auf eine Serie von Attacken gegen US-Stützpunkte durch »vom Iran unterstützte Milizen« gewesen. Die irakische Regierung verurteilte die US-Angriffe als »klaren feindseligen Akt«. Mindestens ein Militärangehöriger sei getötet, 18 weitere Personen seien verletzt worden. Darunter sollen auch Zivilisten gewesen sein. (dpa/jW)