Guinea-Bissau: Premier abgesetzt

Bissau. Der Präsident von Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló hat am Mittwoch Premierminister Geraldo Martins per Dekret aus seinem Amt entlassen, das dieser erst am 12. Dezember angetreten hatte. Laut Agentur Lusa ist der Hintergrund ein Streit über die Zusammensetzung der neuen Regierung. Demnach soll Martins, der zugleich Vizepräsident der Afrikanischen Partei für die Unabhängigkeit Guineas und der Kapverden (PAIGC) ist, darauf bestanden haben, dass das Kabinett die Mehrheitsverhältnisse im Parlament abbilde. Embaló verlange jedoch, dass die neue Regierung nur ihm gegenüber verantwortlich sei. Lusa zufolge sollte noch am Mittwoch ein Nachfolger für Martins vereidigt werden. (jW)