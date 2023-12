USA: Colorado streicht Trump von Wahlzettel

Denver. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf in Colorado nicht zur Vorwahl seiner Republikanischen Partei für die Präsidentschaftskandidatur antreten, meldete Associated Press am Mittwoch. Er habe sich mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 für das Amt des Präsidenten disqualifiziert, heißt es in der Dienstag abend (Ortszeit) veröffentlichten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des US-Bundesstaats. Zum ersten Mal in der Geschichte des US-Rechtssystems nutzt ein Gericht, dessen Richter von demokratischen Gouverneuren ernannt wurden, Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes dazu, einen Präsidentschaftskandidaten zu disqualifizieren. (jW)