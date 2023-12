Israel bietet erneute Waffenruhe an

Tel Aviv. Im Gazakrieg mehren sich Zeichen für eine neue Feuerpause. Israel hat für die Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas eine Waffenruhe von mindestens einer Woche angeboten, wie das Wall Street Journal am Mittwoch berichtete. Im Gegenzug für eine neue Kampfunterbrechung fordere Israel die Freilassung der restlichen noch in Gaza festgehaltenen Frauen sowie Männer über 60 Jahren und anderer Geiseln, die krank oder schwer verwundet seien und medizinische Hilfe benötigten, ergänzte das Nachrichtenportal ­Axios. Das seien mehr als drei Dutzend Menschen. Übereinstimmenden Berichten zufolge ist Hamas-Chef Ismail Hanija am Mittwoch zu Verhandlungen in Ägypten eingetroffen. Bei einer einwöchigen Waffenruhe waren im November 105 israelische Geiseln und 210 von Israel gefangengehaltene Palästinenser freigekommen. (dpa/jW)