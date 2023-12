Berlin: Denkmal für Sinti und Roma gefährdet

Mannheim/Berlin. Der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg, kritisierte am Dienstag in einer Mitteilung die Ankündigung der Berliner Verkehrssenatorin, den Bau der S-Bahnlinie S 21 trotz aller Absprachen ohne einen Prozess der Einbindung aller Betroffenen voranzutreiben. Der Verband bezeichnete das als »ein erschütterndes Zeugnis eines bislang ungeahnten mangelnden Bewusstseins für die Verbrechen des Nationalsozialismus in unserem Lande.« Seit 2020 ist bekannt, dass das von Deutscher Bahn und Berliner Senat geplante Bauvorhaben das in der Nähe des Reichstagsgebäudes liegende Denkmal für die von den Nazis verfolgten und ermordeten Sinti und Roma Europas beschädigen könnte. Die Verkehrssenatorin hatte ursprünglich versprochen, bei der Planung alle größeren Organisationen der Sinti und Roma einzubeziehen. (jW)