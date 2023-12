Gaza: Paris fordert Waffenruhe

Tel Aviv. In Khan Junis im Süden Gazas haben Anwohner am Dienstag morgen von heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern berichtet. Israelisches Militär greife Gebiete in der Nähe des Stadtzentrums mit Panzern und Flugzeugen an.

Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna hat unterdessen ihren Aufruf zu einer Waffenruhe bekräftigt. »Wir fordern eine sofortige, anhaltende Waffenruhe, um zu einem Waffenstillstand zu kommen«, sagte Colonna nach einem Treffen mit ihrem britischen Amtskollegen David Cameron am Dienstag in Paris. (Reuters/AFP/jW)