Verteidigungsminister Pistorius besucht Niger

Niamey. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist als erstes deutsches Regierungsmitglied nach dem dortigen Militärputsch zu Gesprächen nach Niger gereist. Der SPD-Politiker wollte sich am Dienstag im Gespräch mit seinem Amtskollegen Salifou Modi Klarheit über den weiteren Kurs des Landes verschaffen. Außerdem will er die noch mehr als 100 in Niger stationierten deutschen Soldaten besuchen. (dpa/jW)