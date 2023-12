Dänemark holt US-Militär ins Land

Kopenhagen. Dänemark plant ein Abkommen über eine stärkere militärische Zusammenarbeit mit den USA. Das kündigte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz am Dienstag an. Demnach soll das US-Militär Zugang zu drei Militärstützpunkten in dem EU- und NATO-Staat bekommen. Am Montag hatte NATO-Neumitglied Finnland ein entsprechendes Abkommen mit den USA unterzeichnet. Auch NATO-Anwärter Schweden hatte vor kurzem einen ähnlichen Vertrag vereinbart. (dpa/jW)