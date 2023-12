Südkorea militarisiert Grenzgebiet zur DVRK

Seoul. Nach Berichten über eine erneute Bewaffnung von Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) in der gemeinsamen Sicherheitszone zwischen den beiden koreanischen Staaten sind auch dort stationierte südkoreanische Streitkräfte wieder berechtigt, Waffen zu tragen. Dies sei genehmigt worden, »um sowohl ziviles als auch militärisches Personal zu schützen«, erklärte das den Bereich kontrollierende UN-Militärkommando am Dienstag. Am Montag hatte die DVRK erneut eine atomar bestückbare Interkontinentalrakete getestet und dies mit Provokationen Südkoreas und der USA begründet. (dpa/jW)