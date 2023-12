Guatemala: Anwälte in USA gelistet

Washington. Die USA haben mehrere Staatsanwälte aus Guatemala wegen ihres Vorgehens gegen den designierten sozialdemokratischen Präsidenten Bernardo Arévalo auf eine schwarze Liste in Verbindung mit Korruption gesetzt. Wie das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) in einem Bericht an den Kongress mitteilte, ist unter den aufgeführten Staatsanwälten auch Leonor Morales – sie hatte die Wahl des Außenseiters und Antikorruptionskandidaten Arévalo kürzlich für ungültig erklärt. (AFP/jW)