Russland: Paramilitärs reklamieren Angriff

Kiew. Eine in der Ukraine ansässige paramilitärische Gruppe bekennt sich zu einem Angriff auf die russische Region Belgorod. Die in Russland als terroristisch eingestufte Gruppe »Legion Freiheit Russlands« gibt an, einen Stützpunkt russischer Truppen in der Nähe des Dorfes Trebreno zerstört zu haben, wie Reuters am Montag meldete. Ob dabei Soldaten getötet wurden, war zunächst unklar. Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte, Trebreno sei von ukrainischen Streitkräften beschossen worden, am Rande des Dorfes habe es einen »Schusswechsel« gegeben. Zivilisten seien nicht verletzt, aber Häuser und Stromleitungen seien beschädigt worden. (Reuters/jW)