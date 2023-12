Irak: Nach einer Dekade wieder Provinzwahlen

Bagdad. Erstmals seit zehn Jahren haben im Irak wieder Provinzratswahlen stattgefunden. Die Wahllokale öffneten am Montag in 15 der insgesamt 18 Provinzen – die drei Provinzen in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak nahmen nicht teil. Ministerpräsident Mohammed Al-Sudani gab seine Stimme am Montag morgen in Bagdad ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete. Die Provinzräte wurden nach dem Sturz Saddam Husseins im Rahmen der Verfassung von 2005 geschaffen. (dpa/jW)