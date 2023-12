Ägypten: Präsident Al-Sisi wiedergewählt

Kairo. Bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten ist Staatschef Abdel Fattah Al-Sisi wiedergewählt worden und kann damit mindestens bis zum Jahr 2030 im Amt bleiben. Al-Sisi habe 89,6 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Wahlbehörde am Montag mit. Von den drei Gegenkandidaten erreichte keiner fünf Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahl sei laut Wahlbehörde ordnungsgemäß verlaufen. Al-Sisi war nach einem Militärputsch im Jahr 2013 an die Macht gekommen. (dpa/jW)