Westbank: Vier Palästinenser bei Razzia getötet

Ramallah. Bei einer Razzia des israelischen Militärs in Faraa sind palästinensischen Angaben zufolge am Montag vier Menschen getötet worden. Sie seien durch Schüsse ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Zwei der Getöteten sind 17 Jahre alt. »Terroristen« hätten bei der Razzia Sprengsätze auf die Einsatzkräfte geschleudert und auf sie geschossen, hieß es von seiten der israelischen Armee. Die Soldaten hätten zurückgefeuert. Bei der Razzia sei ein gesuchter Verdächtiger festgenommen worden. Seit Beginn des Gazakriegs sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der Westbank 289 Palästinenser getötet worden. (dpa/jW)