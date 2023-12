Armee in Thailand tötet »Drogenschmuggler«

Bangkok. In Thailand sind bei einem Armeeeinsatz gegen mutmaßliche Drogenschmuggler 15 Verdächtige getötet worden. Wie ein Militärvertreter am Montag sagte, war es am Samstag abend in der Provinz Chiang Rai an der Grenze zu Myanmar zu dem Schusswechsel gekommen. Bei den Verdächtigen seien 17 Beutel mit mehr als zwei Millionen Amphetaminpillen gefunden worden. Im Dschungel an Thailands Grenze zu Myanmar kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswechseln zwischen Armeepatrouillen und mutmaßlichen Drogenschmugglern. (AFP/jW)