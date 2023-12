Kenia und EU fixieren Handelsabkommen

Nairobi. Die EU und Kenia haben ihr im Sommer fertig verhandeltes Freihandels- und Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Dazu reiste am Montag auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi an. Damit fallen EU-Einfuhrzölle für kenianische Waren weg, das ostafrikanische Land »öffnet« seinen Markt schrittweise für europäische Unternehmen. Die EU ist Kenias wichtigster Exportmarkt, mehr als 20 Prozent seiner Produkte werden dorthin ausgeführt. Die EU will vor allem Investitionen europäischer Unternehmen in Kenia fördern. (AFP/jW)