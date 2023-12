EU dürfte ihre Umweltziele verfehlen

Brüssel. Die EU droht den Großteil ihrer Umweltziele für dieses Jahrzehnt zu verfehlen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Europäische Umweltagentur (EUA) am Montag in veröffentlichte. So sei es »sehr unwahrscheinlich«, dass es der EU gelinge, ihren Energieverbrauch so stark zu verringern wie geplant: Um in der EU bis 2030 das Äquivalent von 992,5 Millionen Tonnen Erdöl einzusparen, müsste sich das in den vergangenen zehn Jahren vorgelegte Tempo beim Zurückfahren des Energieverbrauchs verdreifachen, führte die EUA aus. (AFP/jW)