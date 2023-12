Ansarollah greift norwegisches Schiff an

Bergen. Im Roten Meer ist am Montag erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. Das bestätigte der norwegische Eigentümer, Inventor Chemical Tankers AS, am selben Tag gegenüber dem Magazin E24. Der Tanker »Swan Atlantic« sei »von einem Objekt« getroffen worden, sagte Geschäftsführer Øystein Elgan. Niemand sei verletzt worden. Zu dem Angriff bekannte sich die Organisation Ansarollah (»Huthis«), die weite Teile Jemens kontrolliert. Sie betonte, dass sie weiter alle Schiffe an der Fahrt zu israelischen Häfen hindern werde, solange Israels Krieg gegen Gaza fortdauere. (dpa/jW)