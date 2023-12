Solarprämie wegen Konkurrenz aus China

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Hersteller von Solarpaneelen mit einem Bonus im »Konkurrenzkampf gegen Billiganbieter aus China« unterstützen. »Solarprodukte aus Deutschland erfüllen Ansprüche, die andere nicht erfüllen. Zum Beispiel verzichten Hersteller in Deutschland oft auf Giftstoffe«, sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonntag). »Wer so einen Unterschied macht und zur Resilienz beiträgt, sollte dafür belohnt werden.« Zwar boome der Zubau von Solarenergie, die allermeisten Paneele kämen aber aus China. »Ich halte es für wichtig, dass Deutschland mindestens Grundanteile eigener Produktion hat. Auch hier sollten Wertschöpfung und Arbeitsplätze entstehen.« (Reuters/jW)