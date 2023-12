WTO sieht deutsche Exporte im Aufwind

Genf. Der deutsche Chefökonom der Welthandelsorganisation (WTO), Ralph Ossa, sieht die deutsche Exportwirtschaft im kommenden Jahr im Aufwind. Vier Faktoren hätten die Entwicklung in diesem Jahr negativ beeinflusst, aber drei davon zeigten inzwischen wieder in eine positive Richtung, sagte Ossa der dpa am Sonntag. Er nannte die 2023 hinter den Erwartungen gebliebene Erholung der chinesischen Wirtschaft, hohe Inflation und Energiepreise sowie die geopolitischen Spannungen. Inflation und Energiepreise entwickelten sich nun aber abwärts, in China gehe es bergauf. »Was den Außenhandel angeht, haben sich die Aussichten für Deutschland verbessert, und das kann sich dann hoffentlich auch auf die deutsche Wirtschaft insgesamt durchschlagen«, sagte Ossa. (dpa/jW)