Kuwait: Nachfolge für verstorbenen Emir

Kuwait-Stadt. Das Golfemirat Kuwait trauert um Scheich Nawaf Al-Ahmed Al Sabah, der am Sonnabend im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Sofort nach dem Tod des Staatsoberhaupts wurde dessen 83 Jahre alter Halbbruder Mischal Al-Ahmed Al Sabah zum neuen Emir ernannt, wie die Agentur Kuna am selben Tag berichtete. Das autokratisch regierte, ölreiche Kuwait hat etwa 4,2 Millionen Einwohner. Es war 1963 das erste Land in der Golfregion, das ein Parlament einführte. (dpa/jW)