Tschad: Referendum über neue Verfassung

N’Djamena. Im Tschad haben die Wähler am Sonntag über die künftige Verfassung abgestimmt. Das Referendum gilt als wichtiger Schritt in der politischen Übergangsphase des afrikanischen Landes, das derzeit von Militärs regiert wird. Für das kommende Jahr sind jedoch Wahlen und eine Übergabe der Macht an eine zivile Regierung vorgesehen. Der Verfassungsentwurf sieht einen zentral regierten Staat vor. Die Opposition hingegen will ein föderales System. Teile der Opposition hatten daher zu einem Boykott des Referendums aufgerufen, andere forderten die Ablehnung des vorgelegten Entwurfs. Auch im südamerikanischen Chile fand am Sonntag ein Verfassungsreferendum statt. (dpa/jW)