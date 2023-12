Italien: Treffen zwischen Meloni und Sunak

Rom. Der rechte britische Premierminister Rishi Sunak und die extrem rechte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni haben den Schulterschluss in der Migrationspolitik geübt. Bei einem Treffen am Sonnabend in Rom stimmten beide darin überein, dass das Vorgehen gegen sogenannte Schleuser verschärft und die Abschreckung vor illegalen Grenzübertritten verstärkt werden müsse. Um die Drohkulisse »glaubhaft zu machen«, müssten neue Wege eingeschlagen werden, so Sunak mit Blick auf den vergangenen Dienstag vom britischen Parlament gebilligten Plan, Geflüchtete nach Ruanda abzuschieben. (AFP/jW)