Libyen: Mehr als 60 Schiffbrüchige ertrunken

Bengasi. Bei einem Bootsunglück vor der Küste Libyens sind am Wochenende nach UN-Angaben mindestens 61 Menschen ertrunken, wie die Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Sonnabend abend auf der Plattform X mitteilte. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Auf dem Boot hätten sich 86 Menschen befunden. »Das zentrale Mittelmeer ist nach wie vor eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt«, schrieb die IOM weiter. In diesem Jahr seien bereits mehr als 2.250 Menschen auf dieser Route tödlich verunglückt. (dpa/AFP/jW)