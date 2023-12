Moldau schürt Spannungen mit Russland

Chișinău. In der Republik Moldau hat am Sonntag ein sechstägiges Militärmanöver nahe der abtrünnigen Region Transnistrien begonnen. In dieser sind seit langem russische Truppen stationiert. Zuvor hatte sich die prowestliche Regierungschefin Maia Sandu am Sonnabend über eine »aggressive Politik« Russlands gegenüber Moldau beklagt, für das sie eine EU-Mitgliedschaft anstrebt. Unterdessen verstärkt die russische Führung die Truppenpräsenz im Grenzgebiet zu Finnland und begründet dies mit dem jüngst vollzogenen NATO-Beitritt Helsinkis. Gleichzeitig wies der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag in einem Fernsehinterview Behauptungen, Russland könne einen NATO-Staat angreifen, als »Blödsinn« zurück. Derartige Befürchtungen würden von der US-Regierung gestreut, um von ihren außenpolitischen Fehlern abzulenken, so Putin. (dpa/AFP/jW)