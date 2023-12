Ölriese Shell will PCK-Anteile verkaufen

Schwedt. Der Ölkonzern Shell will seine Beteiligung an der Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg verkaufen. Die Shell Deutschland GmbH habe den Verkauf von 37,5 Prozent an der Raffinerie mit der britischen Prax-Gruppe vereinbart, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die PCK-Ölraffinerie sichert die Grundversorgung des Nordostens Deutschlands mit Benzin und beliefert auch den Berliner Flughafen. Das Öl kam jahrzehntelang aus Russland – geliefert vom russischen Ölkonzern Rosneft. Wegen der Sanktionen des Westens gegen Russland wurden zwei Tochtergesellschaften von Rosneft unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt und damit auch deren Anteile an der Raffinerie in Höhe von 54,17 Prozent. Die Raffinerie wird nun mit Öl aus Kasachstan beliefert. Der Ausfall des russischen Öls kann dadurch jedoch nicht kompensiert werden.(AFP/jW)