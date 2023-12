Globaler Kohleverbrauch auf Rekordniveau

Paris. Weltweit wurde noch nie soviel Kohle verbraucht wie in diesem Jahr. Der Gesamtverbrauch des fossilen und damit klimaschädlichen Brennstoffs sei um 1,4 Prozent auf 8,5 Milliarden Tonnen angestiegen, teilte die Internationalen Energieagentur (IEA) am Freitag in mit. Zugleich zeichnet sich bereits ab, dass 2023 weltweit das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wird. (AFP/jW)