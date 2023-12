Fukushima: AKW-Arbeiter kontaminiert

Tokio. Im havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist erneut ein Arbeiter mit radioaktivem Material in Kontakt gekommen. Wie der AKW-Betreiber Tepco am Freitag mitteilte, wurden an der Nase des Arbeiters erhöhte Strahlenwerte festgestellt. Demnach gelangte radioaktives Material womöglich in das Gesicht des Arbeiters, als er nach der Arbeit seine Schutzmaske abnahm. Es war der zweite Vorfall in Fukushima binnen drei Monaten. Im Oktober waren vier Arbeiter mit radioaktiv belastetem Wasser in Kontakt gekommen. Nach Angaben eines Tepco-Sprechers hatte sich ein Schlauch der Anlage gelöst, die Wasser für die Einleitung ins Meer aufbereitet. (AFP/jW)