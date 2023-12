China: Kritik an »Kopfgeld« Hongkongs

Beijing. China hat am Freitag Kritik der USA und Großbritanniens am Vorgehen gegen fünf im Ausland lebende chinesische Aktivisten zurückgewiesen. Durch ihre Unterstützung für die Unabhängigkeitsbefürworter aus Hongkong zeigten die USA und Großbritannien »ihre böswilligen Absichten«, in der früheren britischen Kolonie »Chaos zu stiften«, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Freitag in Beijing. (AFP/jW)