Frankreich: Tödliche Havarie im Ärmelkanal

Lille. Im Ärmelkanal ist in der Nacht auf Freitag vor der Küste Frankreichs ein Boot mit Dutzenden Geflüchteten an Bord in Seenot geraten. Mindestens ein Mensch starb, erklärten die französischen Behörden, ein weiterer befinde sich in Lebensgefahr und sei in ein Krankenhaus in der Hafenstadt Calais gebracht worden. Die Rettungskräfte in Gris-Nez bei Calais waren in der Nacht alarmiert und auf ein havariertes Boot knapp acht Kilometer vor der Küste hingewiesen worden. Einer der Schläuche des Bootes sei luftleer gewesen. 66 Menschen seien zurück nach Calais gebracht worden. (AFP/jW)