Slowakei: Ende der Lkw-Blockade zur Ukraine

Bratislava. Der slowakische Transporteurverband Unas hat in der Nacht auf Freitag seine Blockade des einzigen Lkw-Grenzübergangs zur Ukraine beendet, wie die Nachrichtenagentur TASR mitteilte. Demnach hatte die Unternehmervereinigung am Donnerstag abend bekanntgegeben, dass das Ende der Blockade auf Aufforderung durch den Grenzschutz erfolge. Die slowakischen Transportunternehmer hatten am Montag eine »unbefristete« Blockade des Grenzübergangs begonnen. Begründet wurde sie damit, dass man mit polnischen und ungarischen Kollegen auf Benachteiligungen gegenüber der billigeren ukrainischen Konkurrenz hinweisen wolle. (dpa/jW)