Rotes Meer: Schüsse auf Containerschiff

Dubai. Vor den Küsten Jemens ist erneut ein Frachtschiff angegriffen worden. Dies teilte die britische Sicherheitsfirma Ambrey am Freitag mit. Das Schiff sei während des Beschusses in südlicher Richtung im Bab Al-Mandab, der das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, unterwegs gewesen. Ein Sprecher des Betreibers Hapag-Lloyd bestätigte den Angriff. Zu ihm bekannte sich zunächst niemand. Das britische Amt für Seeschiffahrt (UKMTO) meldete am Freitag ebenfalls einen Vorfall in der Region. Es habe einen Bericht erhalten, dass ein Schiff von einem unbekannten Objekt getroffen worden sei. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen. Die Bundesregierung hat den Angriff auf den Hapag-Lloyd-Frachter unterdessen verurteilt und prüft eigenen Angaben zufolge eine US-Bitte um einen Marineeinsatz.(Reuters/jW)