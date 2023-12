Wirtschaft in Gaza nahezu lahmgelegt

Gaza. Der Gazakrieg hat heftige Auswirkungen auf die Wirtschaft in den Palästinensergebieten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde dort in diesem Jahr um 3,7 Prozentpunkte zurückgehen, wie es in einem Bericht der Weltbank am Donnerstag hieß. Vor dem Krieg prognostizierte die Weltbank mit Sitz für 2023 ein reales BIP-Wachstum von 3,2 Prozent. Die Wirtschaftstätigkeit im Gazastreifen sei seit Ausbruch des Kriegs nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. In dem Küstengebiet sind dem Bericht zufolge inzwischen 85 Prozent der Menschen erwerbslos. Vor dem Ausbruch des Kriegs war dort rund die Hälfte der Einwohner ohne Erwerbsarbeit. Die meisten der 56.000 offiziellen Unternehmen im Gazastreifen hätten zudem im Zuge der Kampfhandlungen den Betrieb eingestellt. (dpa/jW)