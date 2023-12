EZB und Fed legen erneut Zinspause ein

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Zinsen unverändert und kündigt ein Zurückfahren ihrer Anleihenkäufe im kommenden Jahr an. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag auf ihrer letzten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr, den Leitzins bei 4,5 Prozent zu belassen. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, bleibt weiter auf dem Rekordniveau von vier Prozent. In den USA hielt die Notenbank Fed am Mittwoch abend ebenfalls ihre Füße still. Sie beschloss den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent zu belassen. (Reuters/jW)