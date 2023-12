Ukraine: Proteste an Grenzen von Lkw-Fahrern

Vyšné Nemecké/Uschhorod. Slowakische Lkw-Fahrer fordern erneut Beschränkungen für den Zugang ukrainischer Speditionen in die Europäische Union. Dies teilte der Lkw-Verband UNAS am Montag mit. Die Blockade der Lkw-Fahrer werde am Grenzübergang Vyšné Nemecké/ Uschhorod stattfinden, hieß es. Auch ungarische Trucker beschlossen am Montag, an einem Grenzübergang zwischen Ungarn und der Ukrai­ne zu protestieren, in Polen blockieren Lkw-Fahrer seit dem 6. November Grenzübergänge. Die Demonstranten wollen die genehmigungsfreie Einreise ukrai­nischer Fernfahrer in die EU verhindern, da diese ihre Preise unterbieten. Kiew sagt, das Verkehrsaufkommen aufgrund des Krieges mache ein Lkw-Genehmigungssystem jedoch undurchführbar. Reuters zufolge sei aufgrund der Grenzproteste mit mehrwöchigen Verzögerungen bei kritischen Lieferungen zu rechnen. (Reuters/jW)