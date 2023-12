Verdi:12,5 Prozent für Lufthansa-Personal

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert in den anstehenden Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Lufthansa eine Lohnerhöhung um 12,5 Prozent. Monatlich müssten es mindestens 500 Euro mehr sein, erklärte Verdi am Montag in Frankfurt am Main. Dazu verlangt die Gewerkschaft eine neue monatliche Schichtzulage von 3,6 Prozent des Gehalts und eine Inflationsprämie von 3.000 Euro. Laufzeit des Tarifvertrags sollen zwölf Monate sein. (AFP/jW)