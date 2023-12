Bundeswehr bei Mali-Abzug »im Plan«

Berlin. Das Bundesverteidigungsministerium hält an der Zielsetzung fest, den Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali bis Mitte Dezember abzuschließen. »Wir sind im Plan«, versicherte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin. Seinen Angaben zufolge sind derzeit noch etwa 280 Soldaten vor Ort: 160 im malischen Gao und 120 am Lufttransportstützpunkt Niamey im Nachbarland Niger. Malis Militärregierung hatte Mitte Juni den Abzug aller Soldaten der UN-Mission »Minusma« gefordert. (dpa/jW)