Mali: UN-Mission wird geschlossen

Bamako. Für die UN-Mission im westafrikanischen Mali hat es am Montag in der Hauptstadt Bamako eine Abschlusszeremonie gegeben. Diese soll offiziell 31. Dezember beendet werden, teilte Sprecherin Myriam Dessables mit. Am Sonnabend hatte die UN-Mission Minusma, die vor rund zehn Jahren zur Stabilisierung des in der Sahelzone liegenden Landes geschaffen wurde, ihren Stützpunkt in der Stadt Sévaré geschlossen. Dies sei den Angaben zufolge das letzte UN-Lager im Zentrum Malis gewesen. Auch von Stützpunkten im umkämpften Norden des Staats sind die Kräfte der Mission bereits in den vergangenen Wochen abgezogen. (dpa/jW)