COP 28: Kein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

Dubai. Ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz sieht keinen direkten Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe vor. Die Staaten könnten ihren Konsum und die Förderung von Kohle, Öl und Gas in einer »gerechten« und »geordneten« Weise reduzieren, hieß es darin am Montag in Dubai lediglich. Klimaschützer fordern von der COP 28, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verbindlich festgeschrieben wird. Der Präsident der Klimakonferenz, Ahmed Al-Dschaber, nannte den Entwurf einen »gewaltigen Schritt vorwärts«. Der Text reflektiere die Ambitionen der Präsidentschaft, erklärte er. Die COP 28 soll am Dienstag zu Ende gehen. Dabei wollen die fast 200 Teilnehmerstaaten festlegen, wie die Pariser Klimaziele von 2015 umgesetzt werden können. Wesentlicher Bestandteil ist, die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad zu begrenzen. (Reuters/jW)