Bosch will mindestens 1.500 Jobs streichen

Berlin. Der Autozulieferer Bosch will einem Pressebericht zufolge im nächsten Jahr beim Personal den Rotstift ansetzen. Nach einem Bericht der Automobilwoche sollen mindestens 1.500 Jobs allein an den baden-württembergischen Standorten Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen wegfallen. »Nach der Produktion sind jetzt die indirekten Bereiche im Fokus«, sagte ein Insider laut der Automobilwoche. Insgesamt sollten in der Forschung und Entwicklung zehn bis 15 Prozent der Stellen gestrichen werden, heißt es in dem Vorabbericht von Sonntag. (Reuters/jW)